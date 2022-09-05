Кожевников о поражениях «Трактора»: «Куда вы торопитесь? Надо 5-6 игр сыграть – команда поменялась, перестройка идет»

ответил на вопрос о причинах поражений на старте сезона.

Челябинская команда уступила «Северстали» (2:4) и «Локомотиву» (0:4).

«Все по-разному начинают. Начало сезона. Куда вы торопитесь, я не знаю. Куда вы торопитесь? Надо хотя бы, чтобы пять-шесть игр сыграли, – оттуда уже какие-то выводы делать.

Да, не получается у них, проигрывают. Но команда у них поменялась, так что перестройка идет.

Ну и у Казани не получилась игра. Посмотрим сегодня, что будет.

Взаимосвязи, новые команды – должно какое-то время пройти, чтобы найти взаимопонимание и физически отойти от нагрузок. У всех же по-разному», – сказал двукратный олимпийский чемпион.