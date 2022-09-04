Шалунов о 4:0 с «Трактором»: «Бочаров – красавец. Можно пошутить: если Ваня всухую играет, значит, мы выигрываем»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Андрей Сергеев Максим Шалунов Иван Бочаров Хоккей

Максим Шалунов прокомментировал победу в матче против «Трактора» (4:0).

«Дома всегда приятно играть. Люблю Челябинск, я здесь вырос. Ощущения неописуемые. На трибунах поддерживали родители и родственники.

Важный матч? Любой матч важный. Если не хочешь выигрывать, то можно вообще не выходить.

Игорь Никитин верно сказал, что у нас хорошо сыграли сегодня все линии, большинство и меньшинство. Благодаря совокупности этих факторов мы и выиграли матч.

Мой гол? Ничего особенного, бросил – забил. Андрюха Сергеев хороший пас отдал. Бочаров? Ванька – красавец, отыграл на ноль. Можно пошутить: если Ваня всухую играет, значит, мы выигрываем», – сказал нападающий «Локомотива».

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