Шалунов о 4:0 с «Трактором»: «Бочаров – красавец. Можно пошутить: если Ваня всухую играет, значит, мы выигрываем»

прокомментировал победу в матче против (4:0).

«Дома всегда приятно играть. Люблю Челябинск, я здесь вырос. Ощущения неописуемые. На трибунах поддерживали родители и родственники.

Важный матч? Любой матч важный. Если не хочешь выигрывать, то можно вообще не выходить.

верно сказал, что у нас хорошо сыграли сегодня все линии, большинство и меньшинство. Благодаря совокупности этих факторов мы и выиграли матч.

Мой гол? Ничего особенного, бросил – забил. Андрюха Сергеев хороший пас отдал. Бочаров? Ванька – красавец, отыграл на ноль. Можно пошутить: если Ваня всухую играет, значит, мы выигрываем», – сказал нападающий .