Аркадий Шестаков об игре «Барыса»: «Когда будем выполнять тренерскую установку с первой и до последней минуты, будут победы и хорошие матчи»

Нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:4 Б).

– Первый и второй период были тяжеловатыми, где-то больше инициативы, шайбы, движение у минчан получше было, на этом пропустили два гола, поэтому проигрывали. В третьем периоде удалось переломить встречу, забросить две быстрых шайбы. Хорошо играли в третьем периоде, но немного не хватило, не повезло где-то. Получилось, как получилось.

– Чего не хватило, чтобы вырвать победу в овертайме или серии буллитов?

– В первую очередь надо было выигрывать в основное время, где-то мы неудачно сыграли, и им повезло, шайба удачно отскочила на дальнюю… В овертайм примерно одинаково было – и у нас моменты, и у них. Буллиты – это индивидуальное мастерство.

– За счет чего в дальнейшем команде следует действовать все шестьдесят минут также, как третий период сегодня?

– За счет работы, дисциплины, выполнения тренерской установки. Когда мы будем выполнять установку с первой и до последней минуты, тогда и будут победы и хорошие матчи.

– Было много болельщиков «Барыса» на арене. Помогла ли их поддержка сегодня?

– Много болельщиков пришло сегодня, более тринадцати тысяч, да и наших было много. Спасибо, что приходят, и даже в другие страны приходят, приезжают, очень приятно.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Если не Томпсон, то кто? С кем может подраться Шавкат Рахмонов в этом году

«В «Астане» играть сложнее, чем против нее». Заруцкий о сборной Казахстана, шансах «Астаны» на чемпионство и медиафутболе