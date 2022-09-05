Дмитрий Рябыкин: «Хоккеисты «Авангарда» хотят играть как бразильцы. Но такого хоккея уже давным-давно нет»

рассказал о желании хоккеистов играть в бразильский хоккей.

Главный тренер омского клуба дал комментарий перед матчем против минского «Динамо» в рамках Фонбет чемпионата .

В первой игре сезона «ястребы» уступили «Витязю» (2:3).

«Разобрали моменты и обратили внимание ребят на то, что они хотят играть как бразильцы. Но такого хоккея уже давным-давно нет. Надо играть и в защите, и в нападении.

Нужно чувствовать опасность. Было много моментов, когда просто заигрывались в атаке и забывали про оборону.

Минское «Динамо» – очень мастеровитая, обученная команда, у них приличные три звена. Я не думаю, что нам будет легко в матче с ними», – сказал Рябыкин.