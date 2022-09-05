Дмитрий Рябыкин: «Хоккеисты «Авангарда» хотят играть как бразильцы. Но такого хоккея уже давным-давно нет»

Дмитрий Рябыкин рассказал о желании хоккеистов «Авангарда» играть в бразильский хоккей.
Главный тренер омского клуба дал комментарий перед матчем против минского «Динамо» в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.
В первой игре сезона «ястребы» уступили «Витязю» (2:3).
«Разобрали моменты и обратили внимание ребят на то, что они хотят играть как бразильцы. Но такого хоккея уже давным-давно нет. Надо играть и в защите, и в нападении.
Нужно чувствовать опасность. Было много моментов, когда просто заигрывались в атаке и забывали про оборону.
Минское «Динамо» – очень мастеровитая, обученная команда, у них приличные три звена. Я не думаю, что нам будет легко в матче с ними», – сказал Рябыкин.