Дмитрий Рябыкин: «Хоккеисты «Авангарда» хотят играть как бразильцы. Но такого хоккея уже давным-давно нет»

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Дмитрий Рябыкин рассказал о желании хоккеистов «Авангарда» играть в бразильский хоккей.

Главный тренер омского клуба дал комментарий перед матчем против минского «Динамо» в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

В первой игре сезона «ястребы» уступили «Витязю» (2:3).

«Разобрали моменты и обратили внимание ребят на то, что они хотят играть как бразильцы. Но такого хоккея уже давным-давно нет. Надо играть и в защите, и в нападении.

Нужно чувствовать опасность. Было много моментов, когда просто заигрывались в атаке и забывали про оборону. 

Минское «Динамо» – очень мастеровитая, обученная команда, у них приличные три звена. Я не думаю, что нам будет легко в матче с ними», – сказал Рябыкин.

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