Иван Иван может сыграть за «Детройт» на турнире новичков НХЛ. У игрока 65 очков при «-52» в 65 играх в лиге Квебека в прошлом сезоне

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«Детройт» пригласил нападающего Ивана Ивана в лагерь новичков команды.

Ожидается, что 20-летний чешский нападающий сыграет за «Ред Уингс» в конце сентября на турнире новичков НХЛ в Траверс-Сити.

Иван Иван не задрафтован в НХЛ.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Кейп-Бретон» в юниорской лиге Квебека и набрал 65 (31+34) очков при полезности «минус 52» в 65 матчах регулярного чемпионата.

Также Иван Иван провел 7 матчей на МЧМ-2022 в составе сборной Чехии и записал на свой счет 1 (0+1) балл за результативность.

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