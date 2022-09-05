Шумаков близок к переходу в «Локомотив». Но высшее руководство еще не одобрило трансфер

Сергей Шумаков может перейти в «Локомотив».
Ярославский клуб близок к подписанию контракта с 30-летним нападающим, однако трансфер еще не одобрило высшее руководство команды, об этом информирует журналист Артур Хайруллин.
Ранее сообщалось, что Шумаковым интересуется «Барыс».
В минувшем сезоне на счету форварда 25 (10+15) очков в 38 играх за «Автомобилист».
В общей сложности нападающий набрал 241 (114+127) балл за результативность в 433 матчах в КХЛ. Шумаков также выступал за «Сибирь», ЦСКА и «Авангард».