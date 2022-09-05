Эберт об «Автомобилисте»: «Мы нацелены на Кубок Гагарина. Поэтому я здесь»

Ник Эберт заявил, что «Автомобилист» намерен выиграть .

– Вы чемпион лиги Онтарио и АХЛ. Возможность играть в Екатеринбурге – это амбиции на Кубок Гагарина?

– Считаю, «Автомобилист» – это топ-клуб, всегда ставящий самые высокие цели, максимально конкурирующий на льду. Думаю, все хотят доказать, что неудачный прошлый сезон, когда команда не попала в плей-офф, был досадной случайностью.

Мы определенно нацелены на Кубок, думаю, у нас классный коллектив, все готовы, знают свои возможности и понимают, чего от них ждут. Конечно, путь будет длинным, но тем интереснее.

Начало уже есть – две победы. Конечно, хочу выиграть трофей на взрослом уровне. Поэтому я здесь, – сказал защитник .