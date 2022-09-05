Защитник «Автомобилиста» Эберт о 2 победах на старте: «Пока наши бригады большинства работают здорово»

Ник Эберт оценил победу «Автомобилиста» над «Северсталью» (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Почему так нервно провели вторую половину матча? Вели 3:1.

– Плотная, интенсивная игра. Отпустили, наверное, из-за того, что это начало сезона. Требуется время, чтобы все адаптировались и проводили стабильно все три периода. Надо отдать должное сопернику, они играли цепко, поддавливали нас.

Была ли это безупречная игра? Конечно, нет, но самое важное – мы нашли путь к победе, тем более в основное время. Проявили характер. Двигаемся дальше.

– Вы поучаствовали в победном голе. Ожидали ли от себя, что наберете 3 очка за первые два матча в новой команде? Получается, в следующей игре уже забьете?

– Пока наши спецбригады большинства работают здорово. Мне повезло с партнерами. Мне легко играть с такими мастерами, которые могут и бросить, и сыграть в пас, что я и сам делаю. Так что играть в такой хоккей легко и одно удовольствие. Работа в радость.

Очевидно, что пока у нас получился хороший старт сезона с двух домашних побед. Поэтому надо стараться держать темп и уровень игры, то же большинство. Надеюсь, буду добавлять с каждой игрой, ведь выкладываюсь на сто процентов, – сказал защитник .