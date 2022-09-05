Зарипов о том, что Билялетдинов не взял его на Игры-2014: «Может, я не вписывался в те тройки, которые должны были делать результат»

высказался о том, почему его не взяли в сборную России на Олимпиаду-2014.

– После того как со сборной России начал работать Билялетдинов, он почему-то вас игнорировал…

– У каждого тренера свое видение игры и состава, может быть, я как-то не вписывался в те тройки, которые должны были делать результат. Может, есть еще какие-то причины, но так сложилось.

Конечно, для меня это было совсем не радостно, но это спорт, это команда. Нужно вставать и продолжать работать дальше.

– Была ли возможность попасть на ОИ-2014 в Сочи, учитывая, что тот сезон стал для вас настоящим расцветом?

– Мы сделали все, чтобы на нас обратили внимание, но, к сожалению, остались за боротом автобуса, который ушел в , – сказал форвард «Ак Барса».

На Олимпиаде-2014 сборная России проиграла в 1/4 финала Финляндии (1:3).