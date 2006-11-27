Билялетдинов о Сочи-2014: «Стыдно перед Владимиром Владимировичем до сих пор»

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов рассказал, как пережил вылет на Олимпиаде-2014 в Сочи в 1/4 финала.

- Как это пережить, не сломаться и расти дальше?

– Я не знаю, какие-то советы давать... Я старался [понять], в чем моя вина? Ставил на весы – что я делал неправильно, почему? С этим, конечно, тяжело бороться, непросто. Такое состояние...

Помню даже, как со мной Владимир Владимирович [Путин] разговаривал. Вот мне перед ним стыдно, честно, до сих пор.

Если какая-то встреча, мне будет стыдно. Потому что какое общение было, как он подошел... Для меня это... Мне до сих пор неудобно.

- Это какой момент? Я не очень понял. Когда подошел – после Олимпиады?

– Перед.

- А вы как-то не так поговорили, что ли?

– У нас был хороший разговор. И как он меня принял... И мне... Это так же, как и люди: когда ты плохо играешь и не выигрываешь, неудобно [перед болельщиками].

Чувство такое нехорошее, потому что ты понимаешь, что ты это [делаешь] для того, чтобы они радовались, получили удовольствие. А не получилось, – сказал тренер в программе «Игра в тело».

Билялетдинов уходит. Вспоминаем главное из его карьеры