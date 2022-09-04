КХЛ. «Трактор» примет «Локомотив», «Автомобилист» против «Северстали», «Сибирь» в гостях у «Спартака»

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«Трактор» примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» будет противостоять «Северстали», «Спартак» сыграет с «Сибирью». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Трактор – Локомотив
Дата проведения
4 сентября, 14.30, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Северсталь
Дата проведения
4 сентября, 14.30, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Адмирал
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Сибирь
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Амур
Дата проведения
4 сентября, 17.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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