КХЛ. «Трактор» примет «Локомотив», «Автомобилист» против «Северстали», «Сибирь» в гостях у «Спартака»

«Трактор» примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» будет противостоять «Северстали», «Спартак» сыграет с «Сибирью».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 4 сентября, 14.30, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 4 сентября, 14.30, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «Арена-Мытищи»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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