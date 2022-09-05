Тренер «Куньлуня» Айэленд о 0:2 с «Амуром»: «Неплохая игра, но нам многого не хватило»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Мы начали не очень хорошо, не как бы хотелось. Отставали от соперника, давали ему переворачивать игру, переходить от обороны в атаку.

Во втором периоде стали создавать шансы, хочу отметить и нашу надежную игру в меньшинстве. Мы не давали оппонентам создавать много моментов.

В третьем периоде у нас тоже были моменты, не смогли только реализовать. В целом была неплохая игра, хотя понятно, что если мы вообще не забили, нам сегодня не хватило многого», – сказал Грег Айэленд.