Тренер «Куньлуня» Айэленд о 0:2 с «Амуром»: «Неплохая игра, но нам многого не хватило»

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Главный тренер «Куньлуня» подвел итоги матча с «Амуром» (0:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Мы начали не очень хорошо, не как бы хотелось. Отставали от соперника, давали ему переворачивать игру, переходить от обороны в атаку.

Во втором периоде стали создавать шансы, хочу отметить и нашу надежную игру в меньшинстве. Мы не давали оппонентам создавать много моментов.

В третьем периоде у нас тоже были моменты, не смогли только реализовать. В целом была неплохая игра, хотя понятно, что если мы вообще не забили, нам сегодня не хватило многого», – сказал Грег Айэленд.

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