Тренер «Куньлуня» после 3:1 с «Адмиралом»: «Хорошо, что нас считают аутсайдерами, недооценивайте и дальше»

Главный тренер подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с (3:1).

«Мне понравились первый период и наша игра в равных составах. Мы не давали соперникам много шансов. Но в равных составах мы часто теряли шайбу, так что есть над чем работать.

Для меня начинается знакомство с новой лигой, хотя я достаточно опытен, чтобы не особо нервничать. Мне не терпелось увидеть мою команду в реальном соперничестве. Мы много работали над реализацией большинства, я всегда уделяю много внимания этому компоненту. У всех моих команд она была на высоком уровне. И здесь мы долго продумывали состав и игру спецбригад. Но нельзя упускать из внимания и тот факт, что сегодня мы хорошо сыграли и в меньшинстве.

Хорошо, что нас считают аутсайдерами, недооценивайте нас и дальше. Главное, что мы знаем, кем являемся и чего хотим. И будем добиваться своих целей», – сказал Грег Айэленд.