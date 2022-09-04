Епанчинцев о 2:0 с «Куньлунем»: «Игра была не очень удачной по содержанию. Но была самоотверженность и настоящая команда»

Теги Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Евгений Аликин Куньлунь Ред Стар Хоккей

Вадим Епанчинцев высказался после матча против «Куньлуня» (2:0).

«Непростой матч. Знали, что соперник до этой игры удачно играл в предсезонном турнире и выиграл дебютный матч чемпионата.

Разбирали соперника. Первый период был равным, во втором у хозяев были хорошие моменты, остались без пропущенных шайб благодаря Аликину. В третьем периоде уже мы сыграли хорошо, по заданию. При этом в большинстве действовали не очень удачно.

По содержанию игра не очень удачной была. Но была самоотверженность и настоящая команда. В каких-то моментах допускали ошибки, зато потом исправляли их.

Ребята хотели помочь Аликину сыграть на ноль, блокировали много бросков. Хорошая работа вратаря и всей команды», – сказал главный тренер «Амура».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные