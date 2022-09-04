Алексей Жамнов: «Среди претендентов на Кубок Гагарина вижу те же клубы, что и в прошлом сезоне»

прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Сибирью» (1:0).

«Матчи с «Сибирью» всегда складываются тяжело. У них неплохая команда. В таких играх все решает один гол. Сегодня так и случилось.

Руководство любого клуба ставит цель выиграть Кубок Гагарина. Кто же выиграет его на самом деле, посмотрим. В данной ситуации среди претендентов на вижу те же клубы, что и в прошлом сезоне.

Прошло только два матча. Сезон длинный, будет много игры. Все будут оценивать игру по результатам в конце сезона», – сказал главный тренер сборной России и советник председателя Наблюдательного совета .