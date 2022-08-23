Евгений Свечников начал сотрудничать с агентом Мильштейном. Россиянин все еще без контракта

Теги НХЛ Виннипег Евгений Свечников Дэн Мильштейн Хоккей

Агент Дэн Мильштейн стал представлять еще одного российского хоккеиста в НХЛ.

25-летний нападающий Евгений Свечников решил сменить своего представителя и сделал выбор в пользу Мильштейна, который ведет дела многих россиян в лиге – в частности, хоккеистов «Тампы» Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева.

Причем Сергачев начал сотрудничать с Мильштейном после завершения сезона-2021/22, а спустя некоторое время получил от «Лайтнинг» новый 8-летний контракт с зарплатой 8,5 миллиона долларов в год.

Свечников продолжает находиться на рынке свободных агентов. В июле стало известно, что «Виннипег» не сделает хоккеисту квалификационное предложение.

В прошедшем сезоне Свечников набрал 19 (7+12) очков при полезности «минус 4» в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В среднем он проводил на льду 10:45.

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