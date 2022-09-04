«Сан-Хосе» подписал Евгения Свечникова на год и 750 тысяч долларов. Контракт двусторонний

подписал форварда на год.

Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Как сообщает CapFriendly, контракт «Шаркс» с 25-летним нападающим является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, в АХЛ – 350 тысяч.

В минувшем сезоне россиянин выступал за . Клуб не стал делать ему квалификационное предложение.

19-й номер драфта НХЛ-2015 установил личные рекорды в лиге по числу матчей за сезон (72), голам (7), передачам (12) и очкам (19).

Всего в карьере у него 113 игр в лиге и 31 (12+19) балл.

Его зарплата по прошлому двустороннему контракту составляла 750 тысяч долларов на уровне НХЛ и 215 тысяч – в АХЛ.