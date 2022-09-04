«Сан-Хосе» подписал Евгения Свечникова на год и 750 тысяч долларов. Контракт двусторонний

Теги переходы Сан-Хосе НХЛ Виннипег Евгений Свечников Дэн Мильштейн Хоккей

«Сан-Хосе» подписал форварда Евгения Свечникова на год. 

Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн. 

Как сообщает CapFriendly, контракт «Шаркс» с 25-летним нападающим является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, в АХЛ – 350 тысяч. 

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Виннипег». Клуб не стал делать ему квалификационное предложение. 

19-й номер драфта НХЛ-2015 установил личные рекорды в лиге по числу матчей за сезон (72), голам (7), передачам (12) и очкам (19). 

Всего в карьере у него 113 игр в лиге и 31 (12+19) балл. 

Его зарплата по прошлому двустороннему контракту составляла 750 тысяч долларов на уровне НХЛ и 215 тысяч – в АХЛ. 

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