«Витязь» сообщил о 5700 зрителях на матче с «Авангардом». Вместимость арены – 5525 человек, на трибунах были свободные места

сообщил о 5700 зрителях на матче с , вместимость арены – 5525 человек.

Подмосковный клуб обыграл омичей (3:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

В протоколе матча на официальном сайте лиги заявлена посещаемость 5700 человек. На сайте арены указано, что ее вместимость в хоккейной конфигурации составляет 5525 человек.

При этом на трибунах имелись свободные места.

Фото: скриншот трансляции с сайта КХЛ.

14 739 зрителей посетили 5 игр второго дня сезона КХЛ. 2869 человек пришли на «Автомобилист» – «Локомотив», 2512 – на «Спартак» – «Амур»