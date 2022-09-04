«Витязь» сообщил о 5700 зрителях на матче с «Авангардом». Вместимость арены – 5525 человек, на трибунах были свободные места

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«Витязь» сообщил о 5700 зрителях на матче с «Авангардом», вместимость арены – 5525 человек.

Подмосковный клуб обыграл омичей (3:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. 

В протоколе матча на официальном сайте лиги заявлена посещаемость 5700 человек. На сайте арены указано, что ее вместимость в хоккейной конфигурации составляет 5525 человек. 

При этом на трибунах имелись свободные места. 

Фото: скриншот трансляции с сайта КХЛ.

14 739 зрителей посетили 5 игр второго дня сезона КХЛ. 2869 человек пришли на «Автомобилист» – «Локомотив», 2512 – на «Спартак» – «Амур»

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