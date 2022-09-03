Рябыкин о 2:3 с «Витязем» в Балашихе: «Авангарду» было радостно вернуться, но результат подкачал»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:3) в Балашихе.

«По игре: хорошо играли первый-второй период. В третьем чуть-чуть расслабились, пропустили одну контратаку. Плюс пропустили такой гол за несколько секунд до конца. Что сказать… Бывает. Сделаем выводы, будем идти дальше.

Даже перед игрой ребятам сказал: «Многие провели здесь четыре года, кто-то поднимал кубок. Это как ваша родная арена, показывайте хороший хоккей».

Было много болельщиков, чьи сердца мы завоевали. Нам было радостно сегодня вернуться. Единственное – результат подкачал», – сказал Рябыкин.