«Балашиха – хоккейная Мекка Подмосковья, намоленное место. Сегодня была передача эстафеты «Витязю». Буцаев после 3:2 с «Авангардом»

Главный тренер «Витязя» прокомментировал победу над (3:2).

«Прежде всего, хотел бы ребят поздравить с хорошей победой. Хоть она и тяжелая, но соперник говорит сам за себя.

Разные ситуации были в игре. Но игра, думаю, понравилась и болельщикам, и, прежде всего, мы довольны результатом.

Я не скажу, что мы побаивались. Все-таки первая игра. Было много эмоций, которые мешали раскрепоститься. Но к 10-й минуте первого периода мы успокоились, стали правильно контролировать шайбу, делать правильные вещи. Второй период не удался, но молодцы, что сумели выстоять. В третьем правильная игра принесла свои плоды.

Сегодня была передача эстафеты, ключей от этого здания. Знаем, что Балашиха – это хоккейная Мекка Подмосковья. Можно сказать, намоленное место хоккейное. Будем стараться завоевывать сердца местных болельщиков», – сказал Буцаев.

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