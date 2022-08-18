Форвард «Витязя» Попов о переезде в Балашиху: «Раньше здесь был «Авангард», сейчас – мы. Постараемся переманить болельщиков»

Виталий Попов ответил на вопросы о переезде «Витязя» в Балашиху из Подольска.
– Для болельщиков «Витязя» наиболее животрепещущей темой последних месяцев является переезд команды из Подольска в Балашиху. Сам ты как на него отреагировал?
– Негатива никакого не было. Это не наше решение. Наша задача – выходить на лед, играть, работать и тренироваться.
Постараемся переманить болельщиков. Раньше здесь был «Авангард», сейчас – мы. Позвать болельщиков на хоккей можно будет, если мы будем больше выигрывать.
– Есть ли для тебя разница между Балашихой и Подольском?
– Никакой разницы нет. Дворец уже весь переделали, везде наш логотип. Здесь все то же самое. Хорошая раздевалка, отличный дворец. Все супер.
– Готова ли команда завоевать балашихинскую аудиторию после отъезда «Авангарда»?
– Конечно. Другого пути у нас нет. Нужно, чтобы люди приходили и болели за нас. А мы приложим все усилия, будем стараться и выигрывать, – сказал нападающий подмосковного клуба.