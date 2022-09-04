Форвард «Торпедо» Ураков о 4:5 с «Металлургом»: «Активный стиль – наша игра. Задача – играть первым номером»

оценил поражение «Торпедо» от (4:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Перед игрой знали, что будет именно такой хоккей. Активный стиль – это наша игра. Задача у нас – играть первым номером.

«Металлург» – опытная мастеровитая команда, которая тоже любит играть в атаке. Поэтому матч получился интересным и для болельщиков, и для нас. Жаль только, что проиграли в итоге.

Я не так много набираю очков в принципе, поэтому голевые передачи для меня вдвойне важны (Ураков сделал 3 результативных паса – прим. Sportds.ru). Рад, что получилось отдать передачу в большинстве – давно хотел отдать такую передачу.

Обратил внимание, как активно сегодня болели зрители во время матча и как благодарили после игры. Это очень круто и дорогого стоит. Значит, не зря работаем и играем. Спасибо им за такую поддержку. Сегодня, несмотря на результат, мы получили удовольствие от игры», – сказал форвард .

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