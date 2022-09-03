Слепышев о матче с «Ак Барсом»: «Таким звездам, как Радулов, Шипачев, Войнов, хочется не дать проявить себя хорошо»

Форвард ЦСКА Антон Слепышев поделился ожиданиями от матча против .

– У «Ак Барса» мощная селекция. Мы же знаем всех ребят из их команды. Это опытные игроки. Думаю, нас ждет отличный матч.

От себя ждем серьезного настроя на него.

– Будете ли по-особенному играть против ?

– В первую очередь будем думать о своей игре, но, естественно, в игре против таких звезд, как Радулов, Шипачев, Войнов, хочется помешать им, не дать проявить себя хорошо. Для нас это будет дополнительная мотивация, – сказал Слепышев.

Матч ЦСКА – «Ак Барс» назначен на 5 сентября, начало – в 19:00 по московскому времени.