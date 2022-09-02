Прошкин о фаворитах сезона: «Ак Барс», ЦСКА, СКА, «Металлург», «Авангард». Может быть, кто-то еще выйдет на ведущие роли»

Виталий Прошкин считает «Ак Барс» одним из фаворитов сезона.
– Вы согласны, что «Ак Барс» – главный фаворит сезона?
– «Ак Барс» всегда был в числе фаворитов. Сейчас в команде новый тренер – Олег Знарок, и под него пришли многие хорошие игроки, в том числе в КХЛ вернулся Александр Радулов. Я бы сказал, что «Ак Барс» – один из фаворитов сезона.
– Какие еще команды можно считать фаворитами?
– ЦСКА, СКА, «Металлург», «Авангард». Может быть, кто-то еще из команд выйдет на ведущие роли.
– «Ак Барс» может выиграть регулярку?
– Конечно, может. Но в команде новый тренер и много новых хоккеистов, и важно то, как они смогут сыграться. Многое будет зависеть от Сашки Радулова и его звена с Шипачевым и Кагарлицким. Но, конечно, в одиночку они ничего не сделают. Нужна и помощь от других звеньев, – сказал бывший защитник «Ак Барса».