Прошкин о фаворитах сезона: «Ак Барс», ЦСКА, СКА, «Металлург», «Авангард». Может быть, кто-то еще выйдет на ведущие роли»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА СКА Виталий Прошкин Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Виталий Прошкин считает «Ак Барс» одним из фаворитов сезона.

– Вы согласны, что «Ак Барс» – главный фаворит сезона?

– «Ак Барс» всегда был в числе фаворитов. Сейчас в команде новый тренер – Олег Знарок, и под него пришли многие хорошие игроки, в том числе в КХЛ вернулся Александр Радулов. Я бы сказал, что «Ак Барс» – один из фаворитов сезона.

– Какие еще команды можно считать фаворитами?

ЦСКА, СКА, «Металлург», «Авангард». Может быть, кто-то еще из команд выйдет на ведущие роли.

– «Ак Барс» может выиграть регулярку?

– Конечно, может. Но в команде новый тренер и много новых хоккеистов, и важно то, как они смогут сыграться. Многое будет зависеть от Сашки Радулова и его звена с Шипачевым и Кагарлицким. Но, конечно, в одиночку они ничего не сделают. Нужна и помощь от других звеньев, – сказал бывший защитник «Ак Барса».

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