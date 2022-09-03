Эрик О′Делл: «Русские стали более улыбчивыми. Они с канадцами ведут себя похоже во многих вещах»

Форвард московского ′Делл рассказал о впечатлениях от жизни в России.

Ранее канадец выступал за «Сибирь», «Металлург» и .

– В каком российском городе было комфортнее жить?

– Сочи: там хорошие погодные условия, спокойно, море рядом. Но сейчас дети выросли, и в Москве удобнее: здесь есть школы, где преподают на английском, причем их много, поэтому тут легче.

Я бы не стал сравнивать эти два города, совершенно разные ритмы жизни: в Москве ритм намного быстрее, много дел, которые нужно делать. Конечно, я бы выбрал город, в котором поспокойнее. Москва и Сочи – два моих фаворита.

– Где вам больше всего нравится в Москве?

– Мне нравится погулять у Красной площади, там есть и парк, и где детям поиграть, разные музеи. Недалеко можно и по магазинам походить, и покушать в ресторанчиках, все рядом, очень удобно.

– Говорят, что канадский и российский менталитеты похожи. Это правда?

– Да, мне кажется, это так, люди ведут себя похоже во многих вещах. Похоже, русские стали более улыбчивыми. Помню, когда только приехал, удивлялся, почему люди такие серьезные, потому что в Канаде все улыбаются друг другу. Там идешь по улице, улыбаешься, здесь все такие серьезные.

Сейчас в этом плане стало лучше, если так можно выразиться, люди стали более открытые.

– Все иностранцы, приезжающие в Россию, говорят о необычной еде. Что вы пробовали необычного из русской кухни?

– Наверное, бутерброд с икрой, в Канаде такое не едят, для меня это было необычным. Но есть блюда, которые я попробовал и полюбил в России. Например, борщ! Это очень вкусно, обожаю борщ – одно из моих любимых блюд. Еще мне нравится грузинское блюдо хачапури.

– Есть ли что-то, что вы привыкли есть, но не можете купить в России?

– Наверное, такого нет. Можно купить любые продукты, особенно в Москве можно найти все. Возможно, вкус немного отличается, – сказал О′Делл.