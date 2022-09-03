О’Делл том, что игроки из Северной Америки продолжают ехать в Россию: «Люди хотят играть в лучший хоккей из возможных. КХЛ – вторая лучшая лига»

Форвард прокомментировал свое возвращение в команду.

– В прошлом сезоне вы покинули команду после первого раунда плей-офф. Как принимали это решение?

– Такие решения всегда даются тяжело. В один день я принял решение уехать домой со своей семьей, отвезти их домой. Я собирался прилететь обратно и присоединиться к команде во втором раунде плей-офф. Но затем многое поменялось и мне пришлось расторгнуть контракт. Было непросто смотреть, сидя дома, как твоя команда играет.

Я очень рад вернуться в «Динамо» и помогать команде добиться как минимум тех же результатов, что в прошлом году, а как максимум – забраться выше и выиграть кубок. Болельщики были очень добры ко мне, я услышал много теплых слов. Счастлив вернуться сюда.

– У вас были предложения от других клубов?

– Да, были, я провел хороший сезон. Было много предложений из разных стран, также из команд КХЛ. Мне все-таки очень приятно быть в «Динамо», очень нравится Москва, люди здесь. Решение вернуться далось мне очень легко.

– Несмотря на все, что происходит, многие североамериканские игроки все равно выбирают КХЛ, даже некоторые европейцы целенаправленно едут в Россию. Как думаете, почему?

– Люди, которые приезжают из Северной Америки, хотят играть в лучший хоккей из возможных. – вторая лучшая лига, игроки приезжают сюда не просто, чтобы хоть где-то поиграть. Они хотят играть там, где хоккей на хорошем, высоком уровне, показывать, что они могут. В этом контексте я думаю, что играть в России – лучший из возможных вариантов, – сказал канадский нападающий.