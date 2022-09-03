«Трактор» отказался от бумажных предматчевых буклетов. Программки будут доступны в электронном формате

Теги Трактор болельщики КХЛ Арена-Трактор им. Валерия Белоусова Хоккей

«Трактор» отказался от бумажных предматчевых буклетов.

Программки будут доступны в электронном формате (по QR-кодам на арене, а также на официальном сайте клуба). 

«Трактор» меняет привычный вид предматчевых буклетов и полностью переходит с бумажного на электронный формат.

Это позволяют сделать внесенные в Регламент КХЛ изменения.

С подобным переходом тираж программок перестает быть ограниченным – теперь буклеты доступны всем желающим, даже тем, кто не попал на игру», – говорится в телеграм-канале челябинцев. 

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