«Трактор» отказался от бумажных предматчевых буклетов.
Программки будут доступны в электронном формате (по QR-кодам на арене, а также на официальном сайте клуба).
«Трактор» меняет привычный вид предматчевых буклетов и полностью переходит с бумажного на электронный формат.
Это позволяют сделать внесенные в Регламент КХЛ изменения.
С подобным переходом тираж программок перестает быть ограниченным – теперь буклеты доступны всем желающим, даже тем, кто не попал на игру», – говорится в телеграм-канале челябинцев.