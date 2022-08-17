Feduk, Егор Шип, Slame и Кирилл Скрипник выступят на фестивале «Трактора».

Feduk, Егор Шип, Slame и Кирилл Скрипник выступят на фестивале .

28 августа «Трактор» организует Traktor & Winline Fest. Начало – в 19:00 по местному времени.

«Главными точками притяжения будут сцена, где хедлайнерами выступят Feduk, Егор Шип, Slame и Кирилл Скрипник, а также колесо обозрения с первым в истории Челябинска масштабным проекционным шоу на открытом обьекте.

Множество хоккейных активностей, розыгрыш сезонных абонементов, мегаватты света и звука — все это будет предварять самое важное событие вечера, которым станет презентация команды и промо к 75-летию клуба», – говорится в телеграм-канале челябинского клуба.

Фото: телеграм-канал «Трактора»