Воробьев о Керране: «Хороший защитник, в 2 стороны может играть. Хотим, чтобы приехал как можно быстрее, но 2-3 недели это займет»

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Илья Воробьев назвал сильные стороны новичка «Металлурга» – защитника Коди Керрана. 

Клуб подписал с 32-летним канадцем контракт на год. 

– Хороший защитник, в 2 стороны может играть. Может сыграть много минут, будет нам полезен как в большинстве, так и в равных составах. Рассчитываем, что он нам поможет. 

Летом мы искали центра, сейчас взяли Мишу Фисенко, поэтому думаем, что команду усилит хороший защитник. 

– Когда он присоединится к команде?

– Это не так все просто. Хотим, чтобы он присоединился к нам как можно быстрее, но 2-3 недели это займет, – сказал главный тренер магнитогорцев. 

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