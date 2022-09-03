Воробьев о Керране: «Хороший защитник, в 2 стороны может играть. Хотим, чтобы приехал как можно быстрее, но 2-3 недели это займет»

назвал сильные стороны новичка – защитника Коди Керрана.

Клуб подписал с 32-летним канадцем контракт на год.

– Хороший защитник, в 2 стороны может играть. Может сыграть много минут, будет нам полезен как в большинстве, так и в равных составах. Рассчитываем, что он нам поможет.

Летом мы искали центра, сейчас взяли Мишу Фисенко, поэтому думаем, что команду усилит хороший защитник.

– Когда он присоединится к команде?

– Это не так все просто. Хотим, чтобы он присоединился к нам как можно быстрее, но 2-3 недели это займет, – сказал главный тренер магнитогорцев.