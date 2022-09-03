Новиков о Кошечкине в матче с ЦСКА: «Это уважаемый вратарь-боец. Остальные игроки на нем едут и едут… Ругать надо не его, а команду»

Юрий Новиков считает, что Василий Кошечкин не заслужил критики за матч с ЦСКА.
В дебютной игре сезона «Металлург» уступил армейцам (2:6). Во втором периоде 39-летний вратарь пропустил 3 шайбы за 7 минут и был заменен.
– Можно сказать, что Кошечкин неудачно отыграл в стартовом матче?
– О чем можно говорить, если нападающие забросили всего две шайбы? Остальные игроки на Кошечкине едут и едут… Ругать надо не вратаря, а команду. Кошечкин – не очень раскрученный игрок, а он уважаемый вратарь-боец.
Сколько лет он уже сражается и тянет команду на себе. Чем голкипер становится старше, чем сложнее подводить его к матчам и к чемпионату. Важно, как он провел предсезонку. Но это будет ясно, конечно, не по первой игре. То, что его поменяли во время матча, это чисто рабочий момент.
– В таком возрасте тяжело все матчи отыграть стабильно?
– Это очень тяжело. Он сейчас еще самый большой вратарь в КХЛ. С такими габаритами, с одной стороны, легче играть, а, с другой, в чем-то сложнее. После каждого падения на лед нужно возвращаться в стойку, а это требует серьезных физических затрат. Одно дело, когда вратарь среднего роста прыгает, а другое – когда габаритный.
Но Кошечкин понимает, что раз вышел на лед – сражайся за команду. Чемпионат в этом году длинный, будем смотреть и уже после этого делать какие-то выводы, – сказал заслуженный тренер России.