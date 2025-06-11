«Салават» выменял Максима Кузнецова у «Рязани» на денежную компенсацию
Максим Кузнецов подписал двусторонний контракт с «Салаватом Юлаевым».
Нападающий перешел в клуб из «Рязани» в обмен на денежную компенсацию.
В сезоне-2024/25 Максим Кузнецов провел 51 матч за «Тамбов». Он набрал 39 (26+13) очков и стал лучшим снайпером команды.
Бюджет «Салавата» сократят, клуб будет стремиться уложиться в пол зарплат в сезоне-2025/26 (Артур Хайруллин)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
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