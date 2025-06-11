«Салават» выменял Максима Кузнецова у «Рязани» на денежную компенсацию

Максим Кузнецов подписал двусторонний контракт с «Салаватом Юлаевым».

Нападающий перешел в клуб из «Рязани » в обмен на денежную компенсацию.

В сезоне-2024/25 Максим Кузнецов провел 51 матч за «Тамбов». Он набрал 39 (26+13) очков и стал лучшим снайпером команды.

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