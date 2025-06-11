Никита Сошников: «Сибирь» не аутсайдер. Вы видели же, какие ребята туда едут с российским паспортом? Многие понимают, что это хороший город, классные болельщики»
В сезоне-2024/25 нападающий играл в «Адмирале». Ранее он перешел в «Сибирь».
– Не было ли мысли, что перешли в клуб того же статуса, не сделали шаг вперед? Хотя сезон получился отличным.
– Да нет. Я конкуренции не боюсь, при этом понимаю, как меня будут использовать в Новосибирске. Были предложения и от команд, где, возможно, у меня бы не было такой роли, которая будет в «Сибири». На меня там рассчитывают.
Я бы не сказал, что у «Сибири» статус какой-то не такой. Я в том году убедился, что нет такого слова. Мы с «Адмиралом» чуть не прошли «Трактор», пятая игра могла закончиться по-другому. Кто знает, как повернулась бы серия. У нас был реальный шанс! Тогда статус бы никого уже не волновал.
Я считаю, что «Сибирь» не аутсайдер. Вы видели же, какие ребята туда едут с российским паспортом? Многие понимают, что это хороший город, классные болельщики, – сказал нападающий «Сибири» Никита Сошников.