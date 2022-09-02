Владимир Плющев: «Хоккеисты «Металлурга» в матче с ЦСКА выглядели как статисты, которые приехали сымитировать игру»

Теги Металлург Мг ЦСКА Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Кубок Открытия Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев считает, что игроки «Металлурга» выглядели как статисты в игре с ЦСКА.

Магнитогорский клуб уступил московскому в матче за Кубок Открытия – 2:6.

– Матч удался на все сто процентов – зрелищный, с хорошей интригой. Но я видел на площадке только одну команду, а вторая присутствовала, потому что по регламенту это положено.

ЦСКА выглядел очень убедительно. Небольшой провал в первом периоде был связан с серьезными удалениями. Но две трети матча ЦСКА доминировал практически по всем компонентам, играл на кураже, на хорошем настроении, на хороших скоростях. А «Магнитка» ничего не сумела противопоставить и выглядела не как финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, а как статисты, которые приехали сымитировать игру.

– Удивила такая разница в игре в двух команд?

– Меня удивило, что ЦСКА очень уверенно провел второй и третий периоды. А то, что «Магнитка» выглядит неубедительно, меня не удивило. Предсезонные матчи показали, что «Магнитка» не на том пути, по которому надо идти.

– «Металлург» стал слабее?

– Он слишком академично играет, в духе «мы забьем столько, сколько захотим, вы забьете – сколько сможете». Но индивидуального мастерства не очень много в этой команде. И характер там тоже немножечко отсутствует.

Ведя 2:0 и затем пропустив три шайбы, они могли бы побороться, закусив удила, кровь из носу. Но «Металлург» как играл, так и играл. А ЦСКА набирал обороты, играл с хорошим настроением, они хотели создать хорошее настроение и себе, и болельщикам, – сказал бывший главный тренер сборной России.

В Кубке Открытия было все: 8 голов, камбэк с 0:2, удаление до конца матча, первая драка сезона и даже новые штрафы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные