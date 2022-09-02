Владимир Плющев: «Хоккеисты «Металлурга» в матче с ЦСКА выглядели как статисты, которые приехали сымитировать игру»

Владимир Плющев считает, что игроки выглядели как статисты в игре с ЦСКА.

Магнитогорский клуб уступил московскому в матче за – 2:6.

– Матч удался на все сто процентов – зрелищный, с хорошей интригой. Но я видел на площадке только одну команду, а вторая присутствовала, потому что по регламенту это положено.

ЦСКА выглядел очень убедительно. Небольшой провал в первом периоде был связан с серьезными удалениями. Но две трети матча ЦСКА доминировал практически по всем компонентам, играл на кураже, на хорошем настроении, на хороших скоростях. А «Магнитка» ничего не сумела противопоставить и выглядела не как финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, а как статисты, которые приехали сымитировать игру.

– Удивила такая разница в игре в двух команд?

– Меня удивило, что ЦСКА очень уверенно провел второй и третий периоды. А то, что «Магнитка» выглядит неубедительно, меня не удивило. Предсезонные матчи показали, что «Магнитка» не на том пути, по которому надо идти.

– «Металлург» стал слабее?

– Он слишком академично играет, в духе «мы забьем столько, сколько захотим, вы забьете – сколько сможете». Но индивидуального мастерства не очень много в этой команде. И характер там тоже немножечко отсутствует.

Ведя 2:0 и затем пропустив три шайбы, они могли бы побороться, закусив удила, кровь из носу. Но «Металлург» как играл, так и играл. А ЦСКА набирал обороты, играл с хорошим настроением, они хотели создать хорошее настроение и себе, и болельщикам, – сказал бывший главный тренер сборной России.

В Кубке Открытия было все: 8 голов, камбэк с 0:2, удаление до конца матча, первая драка сезона и даже новые штрафы