«На пляж загорать приехали? Повели 2:0 и вообще расслабились». Вайсфельд о вальяжности «Металлурга» в матче с ЦСКА

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Леонид Вайсфельд раскритиковал «Металлург» за вальяжную игру против ЦСКА

Магнитогорский клуб уступил московскому в матче за Кубок Открытия – 2:6. 

– Знаете, когда я смотрел матчи «Магнитки» на предсезонке, они там очень хорошо выглядели, но играли вальяжно: то есть здорово двигаются, разыгрывают, но на обострение, на пятак не идут. И когда я высказал свои сомнения, мне парировали: мол, это только предсезонка, в регулярном чемпионате все исправится. Я же все‑таки сомневался, что по мановению волшебной палочки это можно исправить. И когда началась игра с ЦСКА, это было видно.

Даже в первом периоде «Магнитка» играла не лучше ЦСКА, но из‑за стечения обстоятельств повела 2:0. И тут, мне кажется, они вообще расслабились: вышли на второй период настолько вальяжные, что было очевидно – ничем хорошим для Магнитогорска это не закончится. Собственно, так все и произошло.

– То есть можно сказать, что морально «Металлург» в сезон еще не вошел?

– Нет, думаю, дело не в этом. Скорее, здесь «горе от ума» – они слишком уверовали в свою силу. В официальных матчах, особенно таких, нужно прикладывать сверхусилия. Так, на секундочку, вы с чемпионами играете. Кстати, мои соображения подтвердило интервью Воробьева после игры. Эта его фраза про урок ведь совсем не дежурная.

Она очень актуальная в данной ситуации, потому что в следующий раз игроки «Магнитки» будут думать, как играть с такими командами. Вообще с любыми соперниками нужно играть в полную, а уж с ЦСКА – тем более. Здесь вопрос в профессионализме игроков. Вы куда приехали, на пляж загорать?

– Индивидуально выделить кого‑то можно? Или пока рано делать выводы после предсезонки?

– Первый, кто приходит на ум, – Рейдеборн. На 8‑й минуте второго периода я специально посмотрел на табло, потому что такого в жизни своей не видел: в одной смене игроки «Магнитки» создали шесть или семь 100‑процентных моментов, но остались ни с чем. Возможно, это и был ключевой момент.

Понятно, что все говорят про Плотникова, Григоренко. Парни действительно очень хорошо сыграли, но они так и должны играть, они должны показывать свой уровень ежедневно, – сказал бывший генменеджер российских клубов. 

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