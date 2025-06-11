Форвард минского «Динамо» Бориков: «Сезон был прорывным и для белорусского хоккея, и для меня лично. Прошли 1-й раунд плей-офф, со сборной хорошо выступили»
«Этот сезон был прорывным и для белорусского хоккея, и, можно сказать, для меня лично. Мы прошли первый раунд плей-офф, со сборной хорошо выступили на Кубке Первого канала и на майском турне.
Год показал, что наш хоккей – на правильном пути, он развивается и с каждым годом будет становиться только сильнее.
На предсезонке Дмитрий Вячеславович [Квартальнов] объяснял, какова будет наша роль в команде. Говорит: «Вы – молодые, мне от вас нужна энергия, чтобы, когда вы были на льду, соперник уставал». И он требует этого вкаждой игре. Когда он пришел в команду, у нас было турне со сборной, меня вызвали.
Я тогда выбирал – уезжать в Америку или оставаться здесь. Он сразу сказал: «Все молодые получат шанс, а дальше кто как им воспользуется. Я не буду смотреть на фамилии и контракты, играть будут те, кто приносит пользу команде», – рассказал 19-летний игрок.
Бориков набрал 25 (12+13) очков в 67 матчах за минское «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина добавил 8 (7+1) баллов в 11 играх.