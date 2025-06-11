Форвард минского «Динамо» Бориков: «Сезон был прорывным и для белорусского хоккея, и для меня лично. Прошли 1-й раунд плей-офф, со сборной хорошо выступили»

Егор Бориков назвал минувший сезон прорывным для белорусского хоккея.

«Этот сезон был прорывным и для белорусского хоккея, и, можно сказать, для меня лично. Мы прошли первый раунд плей-офф, со сборной хорошо выступили на Кубке Первого канала и на майском турне.

Год показал, что наш хоккей – на правильном пути, он развивается и с каждым годом будет становиться только сильнее.

На предсезонке Дмитрий Вячеславович [Квартальнов ] объяснял, какова будет наша роль в команде. Говорит: «Вы – молодые, мне от вас нужна энергия, чтобы, когда вы были на льду, соперник уставал». И он требует этого вкаждой игре. Когда он пришел в команду, у нас было турне со сборной, меня вызвали.

Я тогда выбирал – уезжать в Америку или оставаться здесь. Он сразу сказал: «Все молодые получат шанс, а дальше кто как им воспользуется. Я не буду смотреть на фамилии и контракты, играть будут те, кто приносит пользу команде», – рассказал 19-летний игрок.

Бориков набрал 25 (12+13) очков в 67 матчах за минское «Динамо » в Фонбет Чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина добавил 8 (7+1) баллов в 11 играх.