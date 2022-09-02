Ласьков о 2:6 от ЦСКА: «В хоккей играют 60, а не 20 минут. Впереди еще 67 матчей, есть над чем работать»

Теги Металлург Мг ЦСКА КХЛ Кубок Открытия Артем Земченок ТАСС Сергей Ласьков Прохор Полтапов Хоккей

Сергей Ласьков прокомментировал поражение «Металлурга» от ЦСКА (2:6) в Кубке Открытия.

На 12-й минуте матча нападающий ЦСКА Прохор Полтапов получил большой штраф до конца игры за удар Артему Земченку в голову.

После первого периода «Металлург» вел со счетом 2:0.

«Человек напрыгнул на игрока, еще и с ударом в голову, получил свои «5+20». Реализовывать надо большинство, вот и все.

Поздравляем ЦСКА с победой, впереди еще 67 матчей, есть над чем работать. В хоккей играют 60, а не 20 минут», – сказал первый вице-президент и директор «Металлурга».

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