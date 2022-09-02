Ласьков о 2:6 от ЦСКА: «В хоккей играют 60, а не 20 минут. Впереди еще 67 матчей, есть над чем работать»

прокомментировал поражение «Металлурга» от ЦСКА (2:6) в Кубке Открытия.

На 12-й минуте матча нападающий ЦСКА Прохор Полтапов получил большой штраф до конца игры за удар Артему Земченку в голову.

После первого периода «Металлург» вел со счетом 2:0.

«Человек напрыгнул на игрока, еще и с ударом в голову, получил свои «5+20». Реализовывать надо большинство, вот и все.

Поздравляем ЦСКА с победой, впереди еще 67 матчей, есть над чем работать. В хоккей играют 60, а не 20 минут», – сказал первый вице-президент и директор .