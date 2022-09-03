Епанчинцев о 2:3 со «Спартаком»: «Обидное поражение. «Амур» был достоин большего»

Главный тренер подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3).

«Честно скажу: обидное поражение. Наша команда была достойна большего. Создавали неплохие моменты, но за 4,5 минуты до конца сработал хоккейный закон «не забиваешь ты – забивают тебе».

Из-за индивидуальных ошибок проиграли. В стрессовых ситуациях, когда можно сыграть проще, надо играть проще. Разберем этот момент.

В августе хорошо узнали слабые и сильные стороны , но и они тоже хорошо узнали нас. Этот матч показал, что надо подтянуть определенные моменты, реализацию.

Как будем чередовать Аликина и Калниньша? В наших вратарей мы верим, у них хорошая конкуренция. Будем смотреть на игру и результаты, слушать мнение тренера вратарей и принимать решения», – сказал .