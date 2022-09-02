Миронов о победе над «Амуром»: «Спартаку» нужно играть в трезвый хоккей. Тренерский штаб чуть-чуть задумался»

Главный тренер заявил о необходимости играть в трезвый хоккей.

прокомментировал победу красно-белых над (3:2).

«Поздравляю наших болельщиков. Первая игра в сезоне, одержали тяжелую победу. Тренерский штаб чуть-чуть задумался – сегодня не все получалось, что мы хотели, был сумбур.

Но это первая игра, где-то эмоции захлестывали, желание. Надо играть с холодной головой и горячим сердцем, чтобы не допускать ошибок.

Если мы выходим вперед, то уже не должны ошибаться и давать сопернику сравнивать счет. Ребята старались, бились, будем двигаться дальше. Всегда хорошо начинать сезон с победы.

Это придает победного духа команде. Но следующая игра будет еще тяжелее, надо готовится, выходить сконцентрированными, и снова играть на победу.

Нужно успокоиться и играть в правильный, трезвый хоккей. получил легкую травму, так что будем смотреть, какой состав будет в следующем матче», – сказал Миронов.