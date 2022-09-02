Антон Бурдасов: «Ротенберг – фанат хоккея, горит игрой. Он работал со многими известными тренерами, от каждого взял лучшее»

поделился впечатлениями от работы с Романом Ротенбергом в .

– Какое осталось впечатление от работы с ?

– Роман Борисович – фанат хоккея, по-настоящему горит этой игрой. Давно все шло к тому, что Ротенберг станет тренером, он этого очень хотел. Как тренер, как функционер он делает все, чтобы игроки не думали ни о чем, кроме хоккея.

– Что отличает его как тренера?

– Он работал со многими известными тренерами, и от каждого взял лучшее. От этой базы и отталкивается.

У него хороший тренерский штаб, есть специалисты и по защитникам, и по нападающим. В этом году пригласили , он очень сильный тренер, – сказал нападающий .