Антон Бурдасов: «Ротенберг – фанат хоккея, горит игрой. Он работал со многими известными тренерами, от каждого взял лучшее»

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Антон Бурдасов поделился впечатлениями от работы с Романом Ротенбергом в СКА.

– Какое осталось впечатление от работы с Романом Ротенбергом?

– Роман Борисович – фанат хоккея, по-настоящему горит этой игрой. Давно все шло к тому, что Ротенберг станет тренером, он этого очень хотел. Как тренер, как функционер он делает все, чтобы игроки не думали ни о чем, кроме хоккея.

– Что отличает его как тренера?

– Он работал со многими известными тренерами, и от каждого взял лучшее. От этой базы и отталкивается.

У него хороший тренерский штаб, есть специалисты и по защитникам, и по нападающим. В этом году пригласили Евгения Корешкова, он очень сильный тренер, – сказал нападающий «Трактора».

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