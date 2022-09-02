Быков о КХЛ: «Не скажу, что иностранные клубы делали погоду. Российский хоккей находится на достаточно хорошем уровне»

Вячеслав Быков считает, что уход иностранных команд не должен сказаться на .

Ранее лигу покинули рижское и .

«Внутри лиги уход иностранных клубов не должен сказаться, потому что у нас очень сильные наши команды. Не скажу, что иностранные коллективы делали погоду. Да, они привносили что-то новое: стиль, элементы, которыми тоже можно было пользоваться. У любого соперника можно чему-то поучиться.

Но я считаю, что наш российский хоккей находится на достаточно хорошем уровне, у нас классные специалисты и ребята. Поэтому не думаю, что уровень хоккея упадет. Во многом конкуренция, которая сейчас будет среди клубов, будет давать нужную динамику в развитии.

Может ли кто-то из иностранных команд вернуться в следующем сезоне? Время покажет. Сейчас мы не можем предполагать. Надеяться можно, тем более что в мире все равно все меняется. Сегодня – одна ситуация, завтра – другая. Возможно, появятся какие-то кандидаты, которые захотят участвовать в нашем чемпионате», – сказал бывший главный тренер сборной России.