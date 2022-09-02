«Ак Барс» представил промо-ролик к сезону: «Профессор, татарский дьявол, зверь, снайпер, местные авторитеты − команда, которая идет на большое дело»

«Ак Барс» представил промо-ролик к сезону-2022/23.
Клуб снял оммаж сцене из фильма «Форсаж 5».
Тренера Олега Знарка озвучил официальный голос Вина Дизеля в России Сергей Чонишвили.
Вадим Шипачев предстал в образе профессора, Станислав Галиев – героя фильма «Леон», Тимур Билялов – персонажа из «Форреста Гампа», Александр Радулов представлен как татарский дьявол.
«Профессор, татарский дьявол, зверь, снайпер, местные авторитеты − это команда, которая идет на большое дело в сезоне-22/23. Вы с нами?», – говорится в сообщении клуба КХЛ.
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