«Салават» включил Амирова в состав на первый выезд в сезоне. Родион прошел курс лечения от рака, он не играл с января

включил форварда в состав на первый выезд в сезоне

В поездке уфимцы проведут 3 матча – со СКА (3 сентября), «Витязем» (5 сентября) и минским «Динамо» (7 сентября).

В состав включены вратарь , получивший небольшое повреждение на Кубке TANECO в Казани, и форвард Родион Амиров, не игравший с января.

20-летний нападающий прошел курс лечения от рака, у него была выявлена опухоль мозга.

Состав на выезд:

Вратари: Богдан Выприцкий, Илья Ежов, Андрей Кареев;

Защитники: Виктор Антипин, Евгений Бирюков, Сергей Варлов, Райан Мерфи, Шакир Мухамадуллин, Игорь Мясищев, Михаил Науменков, Григорий Панин, Ярослав Цулыгин.

Нападающие: Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров, Станислав Бочаров, Иван Дроздов, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Глеб Кузьмин, Николай Кулемин, Артем Пименов, Алексей Пустозеров, Степан Санников, Даниил Скориков, Саша Хмелевски, Джош Хо-Сэнг, Сергей Шмелев.