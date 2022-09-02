«Салават» включил Амирова в состав на первый выезд в сезоне. Родион прошел курс лечения от рака, он не играл с января

Теги Салават Юлаев травмы КХЛ Андрей Кареев Родион Амиров Хоккей

«Салават» включил форварда Родиона Амирова в состав на первый выезд в сезоне

В поездке уфимцы проведут 3 матча – со СКА (3 сентября), «Витязем» (5 сентября) и минским «Динамо» (7 сентября). 

В состав включены вратарь Андрей Кареев, получивший небольшое повреждение на Кубке TANECO в Казани, и форвард Родион Амиров, не игравший с января. 

20-летний нападающий прошел курс лечения от рака, у него была выявлена опухоль мозга. 

Состав на выезд:

Вратари: Богдан Выприцкий, Илья Ежов, Андрей Кареев;

Защитники: Виктор Антипин, Евгений Бирюков, Сергей Варлов, Райан Мерфи, Шакир Мухамадуллин, Игорь Мясищев, Михаил Науменков, Григорий Панин, Ярослав Цулыгин.

Нападающие: Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров, Станислав Бочаров, Иван Дроздов, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Глеб Кузьмин, Николай Кулемин, Артем Пименов, Алексей Пустозеров, Степан Санников, Даниил Скориков, Саша Хмелевски, Джош Хо-Сэнг, Сергей Шмелев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные