Гендиректор «Салавата» об Амирове: «Родион проходит плановое лечение. У него очень хорошее настроение»

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Гендиректор «Салавата» сообщил, что у Родиона Амирова хорошее настроение. 

Ринат Баширов рассказал о состоянии 20-летнего игрока, у которого была выявлена опухоль мозга. 

В настоящее время форвард проходит лечение в медицинском учреждении в Германии.

«Родион проходит плановое лечение. Дней пять назад общались с ним, он был в хорошем настроении. Было очевидно, что его не хватало нам, так я сказал ему.

Я говорил ему это не чтобы поддержать, а делился с ним как с профессионалом. У него было очень хорошее настроение.

Я сказал, что скоро мы с ним встретимся и все обговорим. Надеемся, что все будет хорошо и так, как говорят врачи», – сказал Баширов.

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