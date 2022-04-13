Гендиректор «Салавата» об Амирове: «Родион проходит плановое лечение. У него очень хорошее настроение»

Гендиректор «Салавата» сообщил, что у Родиона Амирова хорошее настроение.
Ринат Баширов рассказал о состоянии 20-летнего игрока, у которого была выявлена опухоль мозга.
В настоящее время форвард проходит лечение в медицинском учреждении в Германии.
«Родион проходит плановое лечение. Дней пять назад общались с ним, он был в хорошем настроении. Было очевидно, что его не хватало нам, так я сказал ему.
Я говорил ему это не чтобы поддержать, а делился с ним как с профессионалом. У него было очень хорошее настроение.
Я сказал, что скоро мы с ним встретимся и все обговорим. Надеемся, что все будет хорошо и так, как говорят врачи», – сказал Баширов.