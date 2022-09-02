Каменев о составе ЦСКА: «Очень важно, что основной костяк команды был сохранен. Я сам очень рад, что остался»

считает важным тот факт, что сохранил чемпионский костяк.

В этом году клуб выиграл Кубок Гагарина, победив в финале «Металлург». Армейцы были сильнее магнитогорцев и в первом матче нового сезона – 6:2.

«Это очень важно, что основной костяк команды был сохранен, так как и тренерский штаб всех знает, и я сам очень рад, что остался здесь.

Думаю, это имеет значение, когда сплоченный состав и все понимают друг друга с полуслова.

у нас был по большинству, а больше с защитниками работает. Но бывает, когда и он нам подсказывает», – сказал Каменев.

В Кубке Открытия было все: 8 голов, камбэк с 0:2, удаление до конца матча, первая драка сезона и даже новые штрафы