Каменев о составе ЦСКА: «Очень важно, что основной костяк команды был сохранен. Я сам очень рад, что остался»

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Владислав Каменев считает важным тот факт, что ЦСКА сохранил чемпионский костяк. 

В этом году клуб выиграл Кубок Гагарина, победив в финале «Металлург». Армейцы были сильнее магнитогорцев и в первом матче нового сезона – 6:2. 

«Это очень важно, что основной костяк команды был сохранен, так как и тренерский штаб всех знает, и я сам очень рад, что остался здесь.

Думаю, это имеет значение, когда сплоченный состав и все понимают друг друга с полуслова.

Евгений Корешков у нас был по большинству, а Игорь Кравчук больше с защитниками работает. Но бывает, когда и он нам подсказывает», – сказал Каменев.

В Кубке Открытия было все: 8 голов, камбэк с 0:2, удаление до конца матча, первая драка сезона и даже новые штрафы

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