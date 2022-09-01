Владислав Третьяк: «У ЦСКА состав не изменился, он солидный. Сейчас лавка будет играть большую роль»

считает, что у солидный состав.

Клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина. Команда под руководством тренера в первом матче сезона сыграет с «Металлургом».

«Обычно очень тяжело завоевать Кубок, а еще сложнее его удержать, поскольку против тебя играют как против обладателя Кубка, и команды на тебя настраиваются.

По первому сезону Сергей показал себя настоящим тренером, что хоть у него нет такого большого опыта. Дай бог, чтобы этот сезон прошел для него удачно.

Состав у него не изменился, он солидный, да и сейчас вообще лавка будет играть большую роль. Это марафон, и у кого скамейка длинная, тот будет лучше играть. Это естественно, поскольку и молодежь подключится», – сказал президент Федерации хоккея России.