Тренер вратарей «Авангарда» о Галимове и Демченко: «Оба на пару лет пропали с радаров. Сейчас у них есть шанс вернуться в элиту»

Тренер вратарей «Авангарда» высказался о критике тандема Галимов – Демченко.

– Следили за тем, как все лето эксперты называли вратарскую бригаду Галимов – Демченко слабым звеном клуба?

– Нет, не следил. Моя работа – готовить голкиперов, их работа – сделать так, чтобы шайба не попала в ворота. Отслеживать мнения экспертов и волноваться о том, что думают другие, не входит в наши функции. Стараемся работать от простого.

– Критика экспертов является дополнительной мотивацией для голкиперов «Авангарда»?

– И Станислав Галимов, и – уже опытные парни, профессионалы, в плане психологии они правильно реагируют на внешние сигналы.

– Можно ли их сравнивать с Грубецом, отношение к которому на старте его омской карьеры у многих тоже было скептическим?

– Сравнивать можно всегда, но скорее ситуации Василия и Стаса больше схожи между собой, чем с Шимоном. Оба – опытные вратари, на определенном этапе имевшие успех в . Пропали с радаров – если можно так сказать – на пару лет. Сейчас при правильном отношении у них есть шанс вернуться в элиту.

К слову, несмотря на мнения некоторых экспертов и их отношение, Шимон не пришел к нам с «улицы». Он выигрывал кубок в чемпионате Чехии. Этот факт, а также то, что он на стабильно высоком уровне играл за «Кунлунь», и «заставило» генерального менеджера Алексея Волкова остановить свой выбор на нём.

Работать с Шимоном для меня было по-настоящему тренерским счастьем. Мы продолжаем общаться. У нас очень теплые отношения.

– Как охарактеризуете вратарей, с которыми «Авангард» входит в сезон?

– С Демченко это наш второй сезон. В прошлом сезоне Василию понадобилось определенное время, чтобы понять и принять наши требования. Он прогрессировал по ходу сезона. С началом нынешней предсезонки я был доволен тем, что он пришел практически в той форме, в которой был в конце прошлого сезона.

С Галимовым это наш первый сезон, но мы плотно общались уже с момента его подписания. Стас очень серьезно относится к делу, вникает в каждую деталь. Также в системе есть молодые вратари – Мишуров, Ахметов, Дианов, Бережной. У каждого из них хороший потенциал. Мы следим за их прогрессом, – сказал .