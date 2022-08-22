Антон Курьянов: «С огульной критикой состава «Авангарда» согласиться нельзя. У вратарей есть потенциал для прогресса»

Тренер «Авангарда» Антон Курьянов не согласился с критикой состава команды.
– При всех плюсах в нападении многие эксперты отмечают, что у вас проблемы с защитниками и особенно вратарями. Согласитесь?
– С огульной критикой состава «Авангарда», которая иногда появляется в прессе, согласиться никак нельзя.
С другой стороны, раз эксперты на нас специализируются, значит, омский клуб всем интересен, а это очень хорошо.
Теперь по линиям. Летом из нашей системы ушли четыре защитника, но появились и новые защитники, у которых есть потенциал. Единственное, им нужно время для адаптации.
Вратари? Все видели, что в Сочи наши голкиперы сыграли неплохо, у них есть потенциал и для дальнейшего прогресса. Повторюсь: верим в каждого нашего хоккеиста.
– Некоторые эксперты отмечали, что с дуэтом Галимов – Демченко потолок «Авангарда» – выход в плей-офф. Жесткая критика ваших вратарей мотивирует?
– Поймите, вратари – это особая каста со своей психологией. Кого-то давление в прессе мобилизует, кто-то, наоборот, замыкается.
Тут сугубо индивидуальный подход. Наш тренер вратарей Сергей Звягин его практикует, – сказал Курьянов.