Антон Курьянов: «С огульной критикой состава «Авангарда» согласиться нельзя. У вратарей есть потенциал для прогресса»

Тренер не согласился с критикой состава команды.

– При всех плюсах в нападении многие эксперты отмечают, что у вас проблемы с защитниками и особенно вратарями. Согласитесь?

– С огульной критикой состава «Авангарда», которая иногда появляется в прессе, согласиться никак нельзя.

С другой стороны, раз эксперты на нас специализируются, значит, омский клуб всем интересен, а это очень хорошо.

Теперь по линиям. Летом из нашей системы ушли четыре защитника, но появились и новые защитники, у которых есть потенциал. Единственное, им нужно время для адаптации.

Вратари? Все видели, что в Сочи наши голкиперы сыграли неплохо, у них есть потенциал и для дальнейшего прогресса. Повторюсь: верим в каждого нашего хоккеиста.

– Некоторые эксперты отмечали, что с дуэтом Галимов – Демченко потолок «Авангарда» – выход в плей-офф. Жесткая критика ваших вратарей мотивирует?

– Поймите, вратари – это особая каста со своей психологией. Кого-то давление в прессе мобилизует, кто-то, наоборот, замыкается.

Тут сугубо индивидуальный подход. Наш тренер вратарей Сергей Звягин его практикует, – сказал Курьянов.