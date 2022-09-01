Федоров об удалении Полтапова: «Уже на разминке видел, что он нервничает и волнуется. Я его не узнал. Мы должны ему помочь»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал удаление в матче с «Металлургом».

Сергей Федоров поделился о победе со счетом 6:2 в матче за .

– Начало оставляло желать лучшего. Мы пропустили пару неудачных голов, заработали большое ненужное удаление. Было очень много эмоций.

Мы сыграли три разных периода. Но я рад за команду, что нашли в себе силы, немножко успокоились. И когда «Магнитка» дала какую‑то слабость, мы сумели забить один, два, а потом и все остальные голы.

Нашему вратарю огромное спасибо. Во втором периоде – семь подряд голевых моментов в нашей зоне.

Не знаю, как бы игра повернулась. Но мы минут на пять выключились из игры. Это было для нас нехарактерно. Тем не менее, довели матч до логического завершения.

Мне очень понравилась «Магнитка». Быстрая команда. Нелегко против нее играть, особенно когда уступаешь 0:2. И скажу, что мы должны контролировать себя намного лучше.

– Прокомментируйте удаление Прохора Полтапова. Это уменьшает его шансы на попадание в стартовый состав?

– Шансы вообще не уменьшает. Прохор провел очень хорошие полторы недели в конце нашего предсезонного сбора. Он здорово смотрелся, играл в двух пятерках в последнем матче с «Куньлунем».

Но тут я уже по разминке видел, что он немного нервничает и волнуется. Я его не узнал. Как следствие – все в деталях, и эмоции сыграли определенную роль.

Я сам удаление не видел, тот его удар. Но два судьи определили четкое попадание в голову. Поэтому мы получили такой штраф.

Это определенный опыт. Мы должны ему помочь. Разобрать с ним эпизод, его подготовку к игре. Пересмотреть определенные моменты. Все‑таки в стартовом листе это второе звено. Большая ответственность, но и отличный вызов для молодого парня.

Не думаю, что он переживал за свою игру. Но он хотел сделать что‑то большее. Вообще ошибаются все. Не ошибается те люди, которые лежат на печке, как я иногда говорю ребятам, – сказал .

Форвард ЦСКА Полтапов удален до конца матча с «Металлургом» за удар Земченку в голову