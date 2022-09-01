Джесси Блэкер: «Стараюсь выучить русский язык, но дается непросто. Понимаю хоккейные термины, некоторые ругательства»

ответил на вопрос касательно понимания русского языка.

– Легионеры неохотно едут в Россию в межсезонье. Сомневались ли вы, когда решали, возвращаться в команду или нет?

– Нет. Каждый сам принимает решение и руководствуется собственными идеями.

Мне сложно судить выбор других людей. Ничего не могу сказать о них плохого. Каждый сам делает выбор. Мы обсудили ситуацию с семьей и решили вернуться в Россию.

– Родственники и друзья спрашивали о России? Вам приходится развеивать стереотипы о жизни у нас?

– Конечно, создается много стереотипов и слухов о жизни в России.

Я не первый год играю в , прошел определенный путь. Дома рассказываю о пережитых впечатлениях, объясняю, как ситуация складывается для меня.

– Даррен Дитц удивлял всех русским языком, читал стихи Александра Пушкина. Как у вас с русским?

– Я работаю над этим. Тяжело выучить русский язык. Стараюсь, но мне дается непросто.

– Вы понимаете русскую речь?

– Понимаю хоккейные термины, некоторые ругательства. Когда разговаривают медленно, я понимаю часть слов, пытаюсь додумать значение и смысл предложения, но только частично.

– Должен ли вообще легионер проникаться в традиции, учить язык, чтобы понимать простейшие фразы?

– Не думаю, что прям должен.

В любом случае знание языка поможет общаться с партнерами по команде, лучше понимать тренеров. Легионеру самому будет лучше от этого – проще будет влиться в коллектив, – сказал защитник .