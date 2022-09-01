Где смотреть матчи КХЛ в сезоне 2022/2023 – онлайн, прямые трансляции игр регулярного чемпионата-2022/23

1 сентября матчем за Кубок Открытия ЦСКА – «Металлург» стартовал 15-й сезон Континентальной хоккейной лиги.

В этот раз структура чемпионата претерпела изменения: регулярка включает в себя 164 игровых дня и 748 матчей, а каждый клуб проведет по 68 игр – рекордные для первой части турнира.

Структура формирования матчей для каждой из команд:

• 42 матча каждый с каждым (21 дома, 21 в гостях);

• 20 матчей с каждой командой своей конференции (10 дома, 10 в гостях);

• 6 матчей в рамках добора с целью повышения принципиальных матчей (3 дома, 3 в гостях).

Завершится Фонбет регулярный чемпионат КХЛ 26 февраля 2023 года, розыгрыш Кубка Гагарина-2023 стартует 1 марта.

Где смотреть матчи Фонбет чемпионата КХЛ?

Из общедоступных в России телеканалов игры чемпионата КХЛ будет показывать «Матч ТВ», но не в полном объеме – сетка будет зависеть от других запланированных программ, фильмов или трансляций других видом.

Кроме того, 18 телеканалов в 15 регионах России транслируют матчи своих команд – к примеру, омский 12 канал показывает матчи «Авангарда», а новосибирский ОТС – «Сибири».

Максимально полное освещение турнира – как в прямом эфире, так и в записи – идет на телеканалах KHL и KHL Prime. Расписание трансляций можно посмотреть на странице каналов на сайте лиги. При этом и KHL, и KHL Prime являются кабельными, они входят в различные пакеты у операторов цифрового вещания (наличие и стоимость подключения уточняйте у вашего оператора).

Также все матчи КХЛ можно посмотреть на официальном сайте лиги – video.khl.ru, где пользователь может приобрести трансляцию отдельно взятого матча, оплатить подписку на все игры отдельной команды или же всего чемпионата.

В Беларуси матчи КХЛ транслирует телеканал «Беларусь 5», а в Казахстане – «Qazsport». Кроме того, матчи лиги транслируются не только на территории клубов-участников. К примеру в США игры можно посмотреть на ESPN+ и стриминговом сервисе Portable.TV. Всего за рубежом игры турнира можно посмотреть в более чем 30 странах.